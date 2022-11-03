Снег и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана

Девушка с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы и Астане сегодня ожидаются осадки, а в Шымкенте пока сохраняется теплая для ноября погода. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня будет дождливо, но воздух прогреется до +10...+12 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Астане ожидаются мокрый снег с дождем, столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. Жителей столицы предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с.

В Шымкенте пока сохраняется относительно теплая погода - осадков в третьем мегаполисе не ожидается, температура воздуха поднимется до +14...+16 градусов, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995489-sneg-i-dozhd-ozhidayutsya-v-dvuh-stolitsah-kazahstana/