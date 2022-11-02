Электробусы планируют запустить из Алматы в Бишкек

Иссык-Куль. Иллюстративное фото: Tuul & Bruno Morandi / Getty Images

Азиатский банк развития (АБР) предложил запустить электробусы для перевозки пассажиров по маршруту Алматы — Бишкек, сообщается на официальном сайте Центра государственно-частного партнерства Кыргызстана.

Заседание прошло под сопредседательством первого замминистра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Нурлана Кайынбаева и зампреда Комитета автодорог МИИР РК Амангельды Бекова, с участием представителей АБР, а также заинтересованных ведомств двух стран.

На заседании был рассмотрен текущий статус проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) по строительству альтернативной дороги Алматы – Иссык-Куль.

Отмечается, что по данному проекту консультантами АБР был проведен юридический анализ, также планируется подготовка финансового и технического скрининга проекта. В целях эффективного взаимодействия между сторонами и для согласования вопросов по проекту достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы.

Одним из вопросов, которые обсудили участники заседания, стала возможность запуска регулярных пассажирских перевозок с использованием электрических автобусов по маршруту Алматы – Бишкек в рамках ГЧП. С такой инициативой выступил АБР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995359-elektrobusy-planiruyut-zapustit-iz-almaty-v-bishkek/