Казахстанцы начали брать уголь в кредит с наступлением холодов

Уголь. Иллюстративное фото: Tim Wright / Getty Images

В приложении одного из банков в Казахстане появилась возможность приобрести уголь в рассрочку на 24 месяца или даже в кредит. Некоторые жители страны уже начали активно пользоваться опцией, передает телеканал "Астана".

Теперь выплату за уголь можно, к примеру, растянуть по частям на два года. Правда, стоимость черного золота на маркетплейсе на 10 процентов выше, чем напрямую у продавца.

По данным телеканала, некоторые жители Павлодарской области уже вовсю пользуются услугой. Они признают, что не смогли бы сейчас без этой возможности отапливать свои дома. К слову, в регионе цена за тонну угля достигает 17 тысяч тенге.

Представители компаний, занимающихся реализацией угля, рассказали, что наценка может достигать 400 процентов, пока товар доходит до покупателя. Один из реализаторов, Арби Асланбеков, говорит, что выручка его компании не доходит и до пяти процентов от стоимости машины топлива.

"Железная дорога дорожает, техника дорожает, дорожает уголь. Мы в последней стадии, где мы его выгружаем. Мы не можем. У нас есть меморандум, который мы подписали – "О неповышении цен". Если это удобно будет клиенту, пускай программа работает. Мы только за", — говорит замдиректора компании по реализации угля Арби Асланбеков.

По словам руководителя Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области, приобретать уголь в рассрочку или в кредит – хорошая возможность для потребителей.

"Это хорошая возможность. Для потребителей, которые в настоящее время не имеют возможности приобрести сразу весь уголь на отопительный сезон. Соответственно, согласно их кредитным историям, есть возможность взять рассрочку на 24 месяца, либо взять данный уголь в кредит", — говорит Ержан Салханов.

Стоит отметить, что уголь с экибастузского разреза "Богатырь" не поставляют для местных жителей, а направляют на соцобъекты или на экспорт.

Ранее мы писали о том, как выросли цены на уголь в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995319-kazahstantsy-nachali-brat-ugol-v-kredit-s-nastupleniem-holodov/