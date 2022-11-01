Улетающих птенцов фламинго сняли на видео в Мангистау

Фламинго. Иллюстративное фото: pixabay.com

Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев опубликовал на своей странице в Instagram видео с летящими птенцами фламинго над озером. Он считает, что это, возможно, последние фламинго в этом году на территории региона.

"Последние птенцы фламинго", – говорится в публикации к видео.

По словам автора ролика, он надеется, что эта группа птенцов, которая отстала от основной стаи, благополучно доберется до Туркменистана, пока не наступили холода.

Азамат Сарсенбаев предположил, что, скорее всего, это последние фламинго в этом году на территории Мангистау.

"Следующая миграция птиц – весной следующего года", – написал он.

Стоит отметить, что фламинго занесен в Красную книгу Казахстана.

Напомним, в феврале блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал видео, на кадрах которого запечатлена стая фламинго, которая вернулась на озеро Караколь из теплых краев.

А в конце августа почти 5000 фламинго наблюдали на озере Саумалколь в Коргалжынском заповеднике сотрудники Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995161-uletayuschih-ptentsov-flamingo-snyali-na-video-v-mangistau/