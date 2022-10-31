Озвучен прогноз погоды в Казахстане в первые дни ноября

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – период с 1 по 3 ноября. В республике ожидаются осадки и гололед, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, в ближайшие трое суток на большую часть Казахстана будет оказывать влияние малоподвижный северо-западный циклон с большими запасами влаги, с которым ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега:

1 ноября – на западе, северо-западе;

2-3 ноября – в горных и предгорных районах юга и юго-востока.

Кроме того, по республике ожидается туман, гололед; усиление ветра – в северной половине страны с низовой метелью.

Резких изменений в температурном фоне по стране не ожидается, за исключением южных регионов, где 1 ноября температура воздуха днем составит +10…+22 градуса, а затем, 2 ноября, – понизится до +5…+13 градусов тепла.

Напомним, ранее МВД рекомендовало казахстанским автомобилистам поскорее "переобуть" свои машины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995006-ozvuchen-prognoz-pogody-v-kazahstane-v-pervye-dni-noyabrya/