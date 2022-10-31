МВД: В Казахстане без вести чаще всего пропадают мужчины и несовершеннолетние

Девочка. Иллюстративное фото: Donald Iain Smith / Getty Images

Старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД Нурлан Темирбаев на брифинге рассказал о мерах по розыску пропавших без вести граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным Комитета правовой статистики и специального учета Генпрокуратуры, из 2 075 лиц, пропавших без вести, в Казахстане за 9 месяцев 2022 года найдены 1 189. К этому часу продолжаются поиски 801 человек. Еще по 59 фактам пропажи дела прекращены по иным основаниям.

В 2022 году пропавшими без вести признаны 186 несовершеннолетних, из них найдены 176, продолжаются поиски 6. Из них двое пропали в Шымкенте, и по одному - в Алматинской, Алматинской, Жетысуской, Туркестанской областях.

"Статистика показывает, что в большинстве случаев пропадают мужчины, что связано с их выездом на сезонные работы, выездом в рейсы и командировки. Среди женщин часто пропадают без вести злоупотребляющие алкоголем, а среди подростков - дети из неблагополучных семей.

Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты с родителями, желание детей жить отдельно из-за регулярного употребления родителями спиртных напитков. Дети убегают и из детских домов, и впоследствии числятся пропавшими без вести. Бывают также случаи, когда дети убегают из дома и школы, чтобы избежать наказания со стороны родителей или для игры в клубах", — заявил спикер.

Он отметил, что в более чем 80 из 100 случаев исчезновения люди находятся и возвращаются родственникам.

Указал он и на такую тенденцию последних лет, когда молодые люди знакомятся на сайтах знакомств и договариваются о свидании.

"В большинстве случаев на такие поступки идут несовершеннолетние девушки. Они уходят из дома, не сообщая родителям и родственникам о своих намерениях - жить с молодым человеком, с которым они познакомились в интернете - и не дают о себе знать в течение длительного времени", — заявил Нурлан Темирбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995001-mvd-v-kazahstane-bez-vesti-chasche-vsego-propadayut-muzhchiny-i-nesovershennoletnie/