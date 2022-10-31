Дождь и снег ожидаются в казахстанских мегаполисах в понедельник

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В понедельник, 31 октября, в Алматы и Астане ожидаются осадки, а жителей Шымкента ждет теплая, сухая погода. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет дождливо, но, несмотря на осадки, температура воздуха поднимется до +9...+11 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 метров в секунду.

Осадки в виде дождя и снега обещают синоптики сегодня в Астане, а столбики термометров в столице покажу от +3 до +5 градусов. Астанчан также предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается, температура воздуха составит +12...+14 градусов, а скорость ветра - от 5 до 10 м/с.

Между тем в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994950-dozhd-i-sneg-ozhidayutsya-v-kazahstanskih-megapolisah-v-ponedelnik/