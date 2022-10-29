"Хотим ловить вайб": русские в Казахстане поделились, как заговорили на казахском языке

Александр Алексеев. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Студентка из Павлодара Александра Красильникова ведет авторскую радиопрограмму на казахском языке. Мангистауский спасатель Александр Алексеев тоже владеет государственным языком в совершенстве. Они рассказали, как ему обучились и дали советы, передает телеканал "Астана".

Казахский язык для Александра Алексеева не родной, но он владеет им в совершенстве. Спасатель говорит, что изучать его начал в первом классе. С каждым годом словарный запас только увеличивался.

"Тіл тек қарым-қатынас жасауға ғана емес, қазақ халқының тарихын зерттеуге де мүмкіндік береді. Қазақ тілі өте бай. Қазақ тілінде 2 миллионнан астам сөз бар. Кейде шетелдіктер қазақ тілін француз тілімен салыстырады (Перевод: Язык позволяет не только общаться, но и изучать историю казахского народа. Казахский язык очень богат. В нем более 2 миллионов слов. Иногда иностранцы сравнивают казахский язык с французским)", - рассказал начальник управления ДЧС Мангистауской области Александр Алексеев.

Значительно укрепить знания спасателю удалось в коллективе. С коллегами разговаривает в основном на казахском. Александр уверен, что выучить язык возможно даже с нуля.

"В первую очередь, нужна практика, просить своих казахоязычных друзей, соседей, знакомых практиковаться, разговаривать на государственном языке. Думаю, будет больше практики, можно будет спокойно выучить казахский язык", - отметил Александр.

А студентка из Павлодара ведет авторскую программу на радио на казахском языке. Александра Красильникова говорит, что получила базовые знания еще в школе. Поступив в университет, девушка раскрылась как диджей.

"Веду эфиры на трех языках. В том числе и на казахском. По средам у нас проходит день казахского языка. Эта акция называется "Мемлекеттык тiлi мертебе". Мы включаем казахскую музыку и проводим эфиры только на казахском языке. 70% студентов всего университета сдавали ЕНТ на казахском языке, поэтому мы хотим быть к ним ближе, ловить их вайб", - отметила павлодарка.

Тем, кто начал изучать государственный язык, Александра советует не боятся ошибок в речи и прежде всего разговаривать с носителями казахского языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994840-hotim-lovit-vayb-russkie-v-kazahstane-podelilis-kak-zagovorili-na-kazahskom-yazyke/