От 0 до 2 градусов тепла ожидается в одном из крупнейших городов Казахстана

Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Какой будет погода в субботу, 29 октября, в Астане, Алматы и Шымкенте, рассказали синоптики. В одном из крупнейших городов Казахстана ожидается дождь. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 29 октября специалисты прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Алматы, по данным синоптиков, в субботу также возможна переменная облачность. Дневная температура воздуха прогреется до +12+14 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте временами возможен дождь. Температура воздуха днем может достигнуть отметки в 16-18 градусов тепла. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Напомним, днем ранее в столице Казахстана была минусовая температура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994823-ot-0-do-2-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/