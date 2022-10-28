Какая погода ожидается в крупнейших городах Казахстана в пятницу

Иней. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о погоде в Алматы, Астане и Шымкенте в пятницу, 28 октября - прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно озвученным данным, в Алматы сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха составит от 6 до 8 градусов тепла, а скорость ветра - от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане синоптики прогнозируют погоду без осадков и минусовую температуру - столбики термометров опустятся до -1...-3 градусов днем. Скорость ветра в столице сегодня составит 3-8 метра в секунду.

Осадки не ожидаются и в третьем мегаполисе Казахстана - Шымкенте. По сообщению метеорологов, сегодня будет теплее, чем вчера - температура воздуха составит +14...+16 градусов, а скорость ветра - 8-13 метров в секунду.

Напомним, что накануне синоптики предупредили алматинцев о тумане в пятницу. В связи с этим в ДЧС города Алматы напомнили, что водителям нужно быть предельно аккуратными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994669-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-pyatnitsu/