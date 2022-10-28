Морозы до -13 градусов ожидаются в Казахстане в выходные

Снег. Иллюстративное фото: pixabay.com

Неустойчивую погоду пообещали синоптики в ближайшие три дня, в период с 29 по 31 октября, в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По информации специалистов, западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут сохранять неустойчивую погоду на большей части территории Казахстана.

30 октября в горных районах юга и юго-востока Казахстана прогнозируются сильные осадки в виде дождя и снега.

По всей территории республики прогнозируется усиление ветра, гололед, туман, а на западе страны - низовая метель.

При этом ожидается повышение температуры воздуха:

на западе: ночью - от -2…+8 до +2…+11 градусов, днем - от +3…+12 до +7…+17;

на северо-западе: ночью - от -13…+2 до -7…+3 градусов, днем - от -5…+8 до 0…+10;

на севере: ночью от -5…-10 до -7…+2 градусов, днем - от -3…+2 до 0…+5;

в центре: ночью от -5…-13 до -3…+2 градусов, днем - от -3…+8 до 0…+8;

на востоке: ночью - от -5…-13 до -6…+3 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994722-dozhd-sneg-metel-kakaya-pogoda-budet-v-kazahstane-v-vyhodnye/