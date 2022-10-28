Сколько иностранцев работает в Казахстане, рассказали в Минтруда

Рабочие. Иллюстративное фото: Helen King / Getty Images

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали, сколько иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане. Цифры приводятся на официальном сайте ведомства.

По состоянию на 1 октября 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 434 иностранных гражданина, заявили в Минтруда.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 586 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3 076 разрешений – для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 910 и 891 человек соответственно.

Также на сезонные работы привлечены 1 380 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 591 человек, добавили в ведомстве.

По информации Минтруда, на текущий момент в Казахстане насчитывается 1 751 работодатель, использующий ИРС. На них работает более 399 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работает в сферах:

строительства – 6 137 человек (40%);

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 515 человек (10%);

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 211 человек (8%);

профессиональной, научной и технической деятельности – 1 143 человек (8%);

обрабатывающей промышленности – 1 071 человек (7%).

По информации Минтруда, основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 539 человек, Индия – 1 801 человек, Турция – 1 707 человек, Узбекистан – 1 487 человек, Великобритания – 1 125 человек.

В министерстве напомнили, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Так, в январе 2022 года Минтруда сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 21 097 единиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994706-skolko-inostrantsev-rabotaet-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/