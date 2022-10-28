Более 20 тыс. студентов захотели перевестись из Украины в вузы Казахстана

Студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что более 20 тыс. студентов хотят перевестись из Украины в вузы Казахстана. Речь идет о молодых людях из Индии и Пакистана, передает телеканал "Астана".

"23 тысячи студентов из Индии и Пакистана сейчас стучатся в наши двери. Это те студенты, которые обучались в украинских медуниверситетах, и по понятным причинам обучаться они там не могут. И сейчас мы сидим, думаем, что бы мы могли с ними сделать?" – заявил Саясат Нурбек.

Отмечается, что подобные заявления поступают и от иностранных студентов российских вузов. Кроме того, желание преподавать в Казахстане высказали и профессора этих медуниверситетов. Но, по словам Нурбека, новые академические хабы в Казахстане в последние годы не строились, серьезные вливания в эту инфраструктуру делали в 70-х годах прошлого столетия.

"Нам надо будет серьезно думать над академической инфраструктурой. Сможем ли мы принять, поглощать и обрабатывать такое растущее количество, и это давление будет расти", – добавил министр.

Выход министр науки и высшего образования видит не только в расширении зданий университетов, но и в цифровых вузах. По его словам, модели таких учебных заведений уже разрабатывают.

Ранее Саясат Нурбек сообщил, что прогнозов по массовому переводу студентов из российских вузов в Казахстан нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994676-bolee-20-tys-studentov-zahoteli-perevestis-iz-ukrainy-v-vuzy-kazahstana/