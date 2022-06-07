Странный цвет воды из-под крана озадачил жителей Актау (видео)

Кадр из видео: Lada.kz

Жительницу 93 дома в 17 микрорайоне Актау напугала голубая жидкость, которая шла из-под крана вместо питьевой воды. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает Lada.kz.

Женщина рассказала, что была озадачена, когда 6 июня увидела вместо прозрачной питьевой воды голубую жидкость.

"Мы уже даже привыкли, когда вода идет желтая или грязная, но такой цвет воды видим впервые", - отметила горожанка.

По ее словам, жидкость имела запах мыла.

В акимате Актау сообщили, что по данному факту был произведен осмотр труб в квартире у жительницы 93 дома в 17 микрорайоне.

"Выяснилось, что в бачок унитаза была брошена "таблетка" (освежитель), из-за чего сливной бачок вышел из строя, вода ушла в общую систему, по этой причине из-под крана пошла синяя вода. На данный момент ситуация локализована", - заявили в ведомстве.

В "Каспий жылу, су арнасы" также отметили, что к произошедшему они отношения не имеют.

"Необходимо провести проверку внутренней системы водоснабжения со стороны обслуживающей организации", - пояснили в компании.

В ТОО "МАЭК-Казатомпром" добавили, что подача такой воды в город исключена, так как этот вопрос контролирует санитарно-эпидемиологическая служба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972948-strannyy-tsvet-vody-iz-pod-krana-ozadachil-zhiteley-aktau-video/