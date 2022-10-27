Синоптики предупредили алматинцев о тумане в пятницу

Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" сообщает, что 28 октября в городе ожидается туман, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В департаменте сообщили, что на территории Алматы в пятницу, 28 октября, ночью и утром ожидается туман.

В связи с этим в ДЧС города Алматы напомнили, что в условиях тумана водителям нужно быть предельно аккуратными.

По возможности ДЧС рекомендует отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Если же такой возможности нет, то стоит помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости.

"Также убедительно просим туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", – отметили в ДЧС города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994597-sinoptiki-predupredili-almatintsev-o-tumane-v-pyatnitsu/