Разную оплату за билеты на нижние и верхние места в поездах передумали вводить в Казахстане

Поезд на ж/д пути. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В КТЖ передумали вводить разную оплату за билеты на нижние и верхние места в казахстанских поездах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

В заявлении компании, которое было распространено сегодня вечером, говорится, что дифференцированный подход к стоимости билетов на верхние и нижние места в поездах применяться не будет.

"АО "Пассажирские перевозки" отменило пилотный проект по дифференцированному подходу к стоимости проезда на верхние и нижние места в пяти коммерческих поездах", - говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, сегодня утром КТЖ распространило сообщение, в котором говорилось, что с 1 декабря 2022 года нижние места в казахстанских поездах будут стоить дороже верхних на 20%. Пока нововведение должно было действовать в пилотном режиме в поездах по пяти направлениям.

Как объясняли в компании, целью проекта было равномерное распределение мест в вагоне, а также удовлетворение спроса пассажиров на нижние места.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994624-raznuyu-oplatu-za-bilety-na-nizhnie-i-verhnie-mesta-v-poezdah-peredumali-v-kazahstane/