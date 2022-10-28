У сына ДЦП, у мужа отказали почки: казахстанка пытается в одиночку собрать 4,3 млн тенге

Таймас. Фото: из личного архива

Таймас из Костанайской области родился настоящим богатырем - весом почти 4 кг. Но судьба решила по-своему - во время родов ребенок получил асфиксию, что привело к диагнозу "атаксический церебральный паралич тяжелой степени", передает корреспондент NUR.KZ.

В свои четыре года Таймас не говорит, плохо держит голову, у него слабые руки и спина, он не ползает и не ходит, но интеллект при этом сохранен.

"Мы решили, что не опустим руки и будем бороться за здоровье сына. Вот уже четыре года мы проходим регулярно реабилитационные курсы для получения новых навыков. Крошечными шагами мы идем вперед, но терапия требует значительных финансовых затрат. Если раньше нам удавалось оплачивать лечение своими силами, то сейчас нам нужна помощь", — говорит мама мальчика, Гульжан.

Три года назад в семью пришла еще одна беда - заболел муж Гульжан, у которого отказали почки, и теперь он получает гемодиализ трижды в неделю. Сейчас он является лицом с инвалидностью и зарабатывать самостоятельно не может.

"Нам нужно продолжать реабилитацию сына и закрепить достижения, ведь они дались сыну с трудом и слезами. Останавливаться нельзя: мы очень боимся отката. У Таймаса хорошие перспективы. Счет за очередную реабилитацию составляет 535 700 рублей (около 4 300 000 тенге - прим. ред.), но у нас нет таких денег.

Я обращаюсь за помощью к землякам. Да, сейчас нелегкие времена для всех, но я умоляю вас обратить внимание на маленького мальчика, который хочет быть как все здоровые дети. Он уже отлично понимает, что отличается от сверстников, и это разбивает мне сердце. Прошу, помогите нашему сыну попасть на реабилитацию и пройти этот путь к здоровью", — заключила мама.

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Кушербаева Сара (бабушка)

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Кушербаева Гульжан (мама)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994561-u-syna-dtsp-u-muzha-otkazali-pochki-kazahstanka-pytaetsya-v-odinochku-sobrat-bolee-4-mln-tenge/