"Куплю дома, подарю корову и баранов": бизнесмен предложил казахстанцам переехать в аул

Пастух с коровами. Кадр из видео: 24.kz

Бизнесмен Жумабай Бекмагамбетов приглашает казахстанцев в родной аул в Актюбинской области, чтобы спасти его от вымирания. Он предлагает переселенцам жилье и скот, а также работу, передает "Хабар 24".

Село Карлау с населением в 150 человек располагается в Хромтауском районе. Здесь предприниматель родился и вырос, создал семью и стал развивать любимое дело.

В прошлом году на собственные средства построил начальную школу, где достаточно педагогов, а вот детей пока мало - всего 13, хотя рассчитано учебное заведение на 40 человек.

"Для желающих обучаться у нас мест хватает. При наличии чуть большего количества детей, они учились бы в атмосфере здоровой конкуренции, больше общались бы. Все условия у нас есть", - отмечает директор школы Алмагуль Бекмагамбетова.

При этом сам глава крестьянского хозяйства готов обучить трудоспособных мужчин востребованным специальностям и обеспечить постоянным доходом.

"Моя главная цель - спасти Карлау от вымирания, потому что перспективы есть. Вместо того, чтобы скитаться в городе по квартирам, предлагаю ехать к нам. На первое время готов купить для желающих пустующие дома, от своего имени подарю корову, 10 голов овец. А со следующего года хочу начать строить дома", - говорит Жумабай Бекмагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994513-kuplyu-doma-podaryu-korovu-i-baranov-biznesmen-predlozhil-kazahstantsam-pereehat-v-aul/