Казахстанский военный бежал двое суток без остановки и попал в Книгу рекордов страны (видео)

Рауан Абылханов у финиша. Фото: Пресс-служба Минобороны Казахстана

Военнослужащий пробежал 350 километров за 48 часов. Достижение казахстанца попало в Книгу рекордов страны, передает официальный сайт пресс-службы Министерства обороны.

"Командир боевой машины роты обеспечения учебного центра "Али" Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Рауан Абылханов успешно завершил ультрамарафон", - говорится в сообщении.

Ультрамарафон казахстанца стартовал 24 октября и завершился 26 октября. За два дня он пробежал 350 километров по маршруту учебный центр "Али" – поселок Шелек в Алматинской области. На финише в поселке Абылханова ожидали командование института, сослуживцы, родные и друзья.

"Моя победа – это победа всех моих сослуживцев, родных, друзей. Они верили в меня, я не мог их подвести, приложил все силы для того, чтобы оправдать их надежды", – говорит Абылханов.

Рауан Абылханов у финиша. Фото: Пресс-служба Минобороны Казахстана

Достижение военнослужащего попало в Книгу рекордов Казахстана. Ему был вручен соответствующий сертификат. А друзья подарили многодетной семье Абылхановых автомобиль Kia Rio.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994409-kazahstanskiy-voennyy-bezhal-dvoe-sutok-bez-ostanovki-i-popal-v-knigu-rekordov-strany-video/