Лебеди прилетели в Ботанический сад Астаны (фото)

Лебеди в столичном Ботаническом саду. Фото: t.me/myastanacity

В социальных сетях астанчане делятся фотографиями лебедей. Как сообщили в Telegram-канале "Астана – Что? Где? Когда?", птицы прилетели в столичный Ботанический сад.

"В Ботанический сад Астаны прилетели лебеди", – говорится в подписи к фотографиям.

Птицы прилетели в столицу 25 октября, в День Республики.

"Хороший знак – на День Республики прилетели. Значит, все у нас будет хорошо", – пишут пользователи в комментариях.

Кроме того, местных жителей беспокоит судьба лебедей. Астанчане считают, что в искусственных водоемах лебеди не найдут достаточно еды.

Но, по мнению некоторых, птицам может навредить и излишняя забота со стороны посетителей сада. Если их "закормят", то они могут задержаться и вылететь на юг слишком поздно.

Ранее на обгоревших полянах сосновых лесов Семиозерного лесхоза в Костанайской области зацвели подснежники. Эксперты называют это хорошим знаком.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994297-lebedi-prileteli-v-botanicheskiy-sad-astany-foto/