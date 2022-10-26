Опрос NUR.KZ: покупаете ли вы товары онлайн?

Онлайн-шоппинг. Иллюстративное фото: pixabay.com

С развитием маркетплейсов и интернет-магазинов казахстанцы стали все чаще предпочитать покупки в интернете традиционному походу в магазин. Тем не менее онлайн-шоппинг все же не уменьшил ни очереди в продуктовых магазинах, ни то количество людей, которое посещает торговые центры, передает корреспондент NUR.KZ.

И все же, маркетплейсы сегодня шагают семимильными шагами, предлагая абсолютное разнообразие ассортимента – начиная от продуктов питания и косметики, заканчивая лекарствами, бытовой техникой и даже одеждой.

Не отстают и соцсети, где можно по выгодным ценам найти различные товары. Правда, в этом случае есть риск "нарваться" на обман и мошенников, но, если соблюдать осторожность, то можно успешно совершить покупку.

Мы решили провести опрос и узнать, покупаете ли вы товары онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994291-opros-nurkz-pokupaete-li-vy-tovary-onlayn/