Костанаец создал постапокалиптический мотоцикл в стиле "Безумного Макса"

Олег Шамин на мотоцикле. Фото: "Наш Костанай" / Лариса Божко

Житель Костаная Олег Шамин из подручных средств и старых автозапчастей за два года собрал необычный мотоцикл. За свою жизнь мужчина собрал множество полезных в хозяйстве механических изделий, в том числе трактор, передает портал "Наш Костанай".

Отмечается, что у Шамина нет высшего инженерного образования, за его плечами восемь классов средней школы и курсы автослесаря. Однако он разбирается практически во всех видах техники и находит применение устаревшим вещам.

Свой первый мотоцикл костанаец собрал 10 лет назад. По его словам, еще более футуристического "железного коня" он отдал знакомому. Последний мотоцикл, как в фильме "Безумный Макс", механик начал собирать в 2018 году.

"Его общий вес – 200 кг. Собирал я его из всего, что было под рукой. К примеру, двигатель позаимствовал у "Москвича" 1956 года, коробку передач снял со старого мотоцикла "Урал", заднее колесо – от машины "Жигули", суппорт – от мопеда, каркас слеплен из разных кусков металла. Панель и другие детали делал своими руками. Для этого использовал монтажную пену, когда она высыхала, обрабатывал ее наждачной бумагой до тех пор, пока не получалась нужная форма. На работу ушло почти два года. Конечный результат меня порадовал", – рассказал Шамин.

Механик добавил, что мотоцикл не предназначен для высоких скоростей, он подходит для езды не более 60 км/ч. Однако он оснащен всеми необходимыми датчиками, световыми сигналами и фарами. Для прочной и надежной парковки установлена пневмоподвеска.

Олег Шамин работает автослесарем на одном из городских предприятий. Почти все свободное время проводит в гараже, помогает с ремонтом машин друзьям и знакомым, либо занимается своими автомобилями.

Например, у него есть легендарный Mercedes W123 1976 года выпуска. Машина находится на стадии реставрации. Помимо этого авто, у механика есть еще один Mercedes W126 1982 года выпуска, который однажды хотел выкупить местный бизнесмен для одного из состоятельных жителей ОАЭ. Но мастер не продал автомобиль.

Также у костанайца есть заводской кроссовый мотоцикл, на котором он выезжает покататься по бездорожью. Однако мужчина не состоит в мотосообществах и не принимает участие в городских мотопробегах.

Ранее житель Алматы создал модуль, в котором можно спастись от разрушительного землетрясения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994276-kostanaets-sozdal-postapokalipticheskiy-mototsikl-v-stile-bezumnogo-maksa/