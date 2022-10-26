Салюты в честь Дня Республики запустили в Алматы и Астане (фото, видео)

Праздничный салют в Астане. Фото: акимат Астаны

Накануне казахстанцы впервые за 13 лет отмечали национальный праздник - День Республики. В честь этого события в двух крупнейших городах страны были запущены праздничные фейерверки.

Как сообщается на сайте акимата Астаны, салют запустили в 21:00 с двух точек города - с территории возле Атырауского моста (набережная города) и Ботанического сада. Длительность салюта составила около 10 минут, а количество выстрелов - 3,5 тысячи.

Праздничный салют в Астане. Фото: акимат Астаны

Отмечается, что фейерверк был организован за счет спонсорских средств.

Праздничный салют в Астане. Фото: акимат Астаны

Помимо салюта, в честь праздника в столице прошло несколько десятков различных мероприятий, концертов и выставок.

Полюбоваться салютом могли и жители Алматы - с 17:00 на площади "Астана" для жителей южной столицы выступали звезды казахстанской эстрады, а завершился концерт праздничным салютом. Акимат города поделился фотографиями с мероприятия в своем Instagram-аккаунте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994264-salyuty-v-chest-dnya-respubliki-zapustili-v-almaty-i-astane-foto-video/