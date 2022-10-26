Дождь и снег ожидаются в мегаполисах Казахстана

Снег на ветках. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 26 октября, в Алматы и Шымкенте прогнозируют дождливую погоду, а в Астане и вовсе ожидается выпадение снега. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет дождливо - в южной столице ожидаются осадки и усиление ветра до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит +11...+13 градусов.

В Астане сегодня ожидается снег с дождем, столбики термометров поднимутся лишь до +4...+6 градусов. Жителей столицы предупреждают также об усилении ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Осадки прогнозирует и в Шымкенте - в третьем мегаполисе также сегодня будет идти дождь, ожидается сильный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Воздух прогреется до +11...+13 градусов.

Напомним, накануне казахстанцы могли полюбоваться на самое масштабное за последние 14 лет затмение солнца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994263-dozhd-i-sneg-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/