Какой будет погода в казахстанских мегаполисах в День Республики

Государственный флаг Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какой будет погода во вторник, 25 октября, в крупных городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте госметеослужбы.

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, в праздничный выходной осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов. Жителей южной столицы предупреждают о небольшом усилении ветра до 2-7 метров в секунду

Погода без осадков ждет и жителей Астаны, однако в столице сегодня будет немного холоднее - термометры покажут лишь от 5 до 7 градусов тепла, а скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду.

А в Шымкенте сегодня будет дождливо - синоптики прогнозируют здесь дождь и +16...+18 градусов тепла. Горожан предупреждают об усилении ветра до 7-12 м/с.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов на сегодня, 25 октября, объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994175-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstanskih-megapolisah-v-den-respubliki/