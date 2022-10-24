Туман и ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана - ожидается сильный ветер и туман. Информация опубликована на официальном сайте метеослужбы.

Днем 25 октября на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Сутки 25 октября на севере, западе области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Завтра в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Во вторник ночью и утром на западе, юге, в центре Абайской области будет туман.

25 октября ночью и утром на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Завтра на севере, востоке, юге Атырауской области прогнозируют ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Во вторник в Мангистауской области будет ветер северо-западный, на западе, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром 25 октября в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы 17-22 м/с.

Во второй половине дня 25 октября в горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют сильный дождь. Ветер юго-западный днем на горных перевалах 15-20 м/с.

Утром и днем 25 октября в Костанайской области ожидается гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1994158-tuman-i-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-oblastey-kazahstana/