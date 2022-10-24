Какая погода будет в крупнейших городах Казахстана 24 октября

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Сегодня, 24 октября, в Астане и Алматы будет пасмурно, а в Шымкенте пройдет дождь. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня прогнозируется погода без осадков, будет пасмурно. Днем температура воздуха поднимется до +3...+5 градусов. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

В Алматы в понедельник осадков, согласно прогнозам синоптиков, не ожидается. Днем температура будет доходить до +10…+12 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

Жителей Шымкента ожидают кратковременные осадки. Днем воздух прогреется до +12...+14 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 8-13 м/с, говорится в прогнозе.

Напомним, что ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994108-kakaya-pogoda-budet-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-24-oktyabrya/