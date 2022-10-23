Туман, гололед и сильный ветер: о непогоде предупредили жителей Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

На завтра, 24 октября, в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируется гололед на дорогах и порывы ветра. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 24 октября, гололед ожидается в городе Кокшетау и Акмолинской области, в Астане, а также на севере Павлодарской области.

В Акмолинской области и в Кокшетау, на западе и юге Западно-Казахстанской области, на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области и в городе Петропавловске, в горных районах Туркестанской области, на востоке и юге Восточно-Казахстанской области прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Также метеорологи сообщили, что туман ожидается:

в Алматы;

на юге и в горных районах Алматинской области;

на юге Павлодарской области;

на севере, западе и в центре Абайской области;

на юге и в горных районах Туркестанской области;

на востоке и юге Восточно-Казахстанской области;

на севере, востоке и в центре Улытауской области, а также в Жезказгане;

на севере, востоке, в центре Карагандинской области и в городе Караганде.

Ночью и утром 24 октября в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы до 17-22 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994105-tuman-gololed-i-silnyy-veter-o-nepogode-predupredili-zhiteley-kazahstana/