Пропавший месяц назад школьник жил в полях и скрывался от людей в Алматинской области

Подросток. Иллюстративное фото: pixabay.com

Полицейские Алматинской области больше месяца разыскивали 14-летнего школьника, пропавшего без вести. В итоге подростка нашли в соседнем поселке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

14-летний мальчик 11 сентября вышел из дома в поселке Кокдала Талгарского района и пропал без вести. На его поиски был ориентирован весь состав областной полиции, помогали искать школьника и волонтеры.

В итоге мальчика нашли живым и здоровым в поселке Сактан Талгарского района.

Как выяснилось, ребенок на протяжении всего этого времени скрывался от родителей. По данным полицейских, подросток жил в полях и всячески старался не попадаться на глаза людям.

Мальчика вернули родителям - сейчас он дома, рядом с близкими. Отец юноши поблагодарил всех, кто помогал с поисками сына.

"Несовершеннолетний не в первый раз убегает из дома и отказывается жить с родителями. В этой связи областной отдел опеки и попечительства, работники местного исполнительного органа, ювенальная полиция в составе комиссии решают вопрос о дальнейшей судьбе ребенка", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994038-propavshiy-mesyats-nazad-shkolnik-zhil-v-polyah-i-skryvalsya-ot-lyudey-v-almatinskoy-oblasti/