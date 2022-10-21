Больше месяца разыскивают пропавшего 14-летнего подростка в Алматинской области

Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

Департамент полиции Алматинской области опубликовал на своей Instagram-странице ориентировку на 14-летнего подростка, пропавшего без вести. В последний раз мальчика видели 11 сентября.

Пропавшего мальчика зовут Касейин Мурал. Он пропал в поселке Кокдала в Талгарском районе. В последний раз Касейина видели 11 сентября примерно в 14:00 выходящим из своего дома. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные.

Был одет в свитер светло-серого цвета, шорты черного цвета и красные кроссовки.

"Просьба ко всем, обладающим информацией о разыскиваемом, сообщить по номерам телефонов 8 (701) 375-92-91 или 102", - говорится в сообщении полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993733-bolshe-mesyatsa-razyskivayut-propavshego-14-letnego-podrostka-v-almatinskoy-oblasti/