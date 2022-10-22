"Опасная акция!: самый большой флаг Казахстана весом 80 кг раскрыл парашютист в небе над Алатау (видео)

Прыжок парашютиста. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Самый большой флаг Казахстана развернул парашютист в небе над горами Зайлийского Алатау. Это событие войдет в Книгу рекордов Гиннеса Казахстана, так как размер флага почти в два раза превышает главный стяг страны, находящийся в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, размер флага составляет 800 квадратных метров, его длина - 40 метров, а ширина - 20 метров. Парашютист с 12-летним опытом развернул его в небе на высоте порядка 2500 метров.

"Чувствую себя перед первым прыжком как космонавт Юрий Гагарин. Подготовка стандартная, самое главное - безопасность, чтобы не было внештатных ситуаций. Обязательно прошла проверка парашютной системы. На мероприятии используется дополнительное оборудование, которое нужно перепроверить несколько раз. Особых сложностей нет, те сложности, что есть, они решаются.

Идея с флагом понравилась. Был похожий случай, когда с собой был груз в 190 килограмм. Общий вес здесь будет порядка 80-90 килограмм. Мы обговорили полетные характеристики, задания, курс выброски, ветер по высотам, скорость. У нас достаточно опытный пилот. Мой опыт составляет 5800 прыжков", — рассказал парашютист Олег Тощев перед прыжком.

Олег Тощев (слева). Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Акцию "Ашык Аспан" приурочили ко Дню Республики. Прыжок состоялся на аэродроме Байсерке в поселке Еркин Талгарского района Алматинской области.

"Флаг - это госсимвол, который нас объединяет, символ нашей Независимости. Цель данной акции - патриотические чувства к флагу и государству", — рассказал представитель команды организаторов Тлек Каналин.

Самолет. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К прыжку парашютист готовился за месяц до события. Сам флаг заказывали в ателье, однако не каждая мастерская готова была выполнить заказ из-за больших размеров полотна. На изготовление ушло порядка двух недель: вес флага составляет порядка 80 килограмм.

Флаг. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стяг уложили в специальную сумку, откуда парашютисту нужно было его высвободить и аккуратно развернуть на фоне гор.

Флаг. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Организаторы выдвинули идею "Ашык Аспан", суть акции - спортсмены-парашютисты на высоте 2500 метров должны спустить самый большой государственный флаг Казахстана. Он имеет большой вес, так как сделан из плотного жесткого материала. Он спускается на определенном грузиле, потому что его просто так невозможно спустить, но сама по себе акция опасная: прыжок непросто выполнить, так как идут определенные воздушные потоки.

Ветер сегодня - до 10 метров в секунду, согласно прогнозам специалистов. Это опытные парашютисты, мастера международного класса. Основная миссия - показать в преддверии государственного праздника, что Казахстан - в отличие от многих государств, по-прежнему является миролюбивым государством.

"Ашык Аспан" - это открытое, чистое небо, доброе небо. Даже в нашем флаге в цвете есть синий цвет - цвет неба", — отметил официальный представитель Книги рекордов Гиннесса Казахстана Куандык Кудайбергенов.

Флаг. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Флаг. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По его словам, казахстанцы имеют все шансы побить российский рекорд - там был спущен флаг размером 600 квадратных метров. В дальнейшем организаторы намерены побить свой же рекорд, приготовив уже больший по размерам флаг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993907-samyy-bolshoy-flag-kazahstana-raskryl-parashyutist-v-nebe-nad-alatau/