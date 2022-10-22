Дождь и 28 градусов тепла ожидаются в мегаполисах Казахстана

Березы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы и Шымкенте в субботу, 22 октября, ожидается теплая погода без осадков, а в Астане прогнозируют дождь. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Астане сегодня ожидается дождь, термометры покажут +11...+13 градусов. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с.

Между тем в Алматы прогнозируют теплую погоду без осадков - сегодня воздух в южной столице прогреется до +20...+22 градусов, а скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Теплая погода ждет и жителей Шымкента. В третьем мегаполисе столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов, осадков не ожидается. Однако горожан предупреждают о сильном ветре скоростью до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую погоду ждать казахстанцам в предстоящие праздничные выходные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993858-dozhd-i-28-gradusov-tepla-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/