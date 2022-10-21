Похолодание и дожди ожидаются в Казахстане в праздничные выходные

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О том, какую погоду ждать казахстанцам в предстоящие праздничные выходные, 22, 23 и 24 октября, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Прогноз опубликован на официальном сайте госметеослужбы.

По данным синоптиков, 22 октября ложбина Северного циклона сместится на территорию Казахстана. Под ее влиянием окажется северная половина страны, где ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, не исключены туманы и гололеды.

На юге и востоке сохранится теплая погода, но уже 23 октября, по мере смещения ложбины циклона к востоку, здесь также ожидается неустойчивый характер погоды.

В западных и северных регионах с 23-24 октября ожидается прекращение осадков и сильное похолодание.

Согласно прогнозу, температурный фон в предстоящие три дня окажется в следующем диапазоне:

на западе - ночью -5...+5 градусов, днем - от +2 до +12 градусов;

на севере, северо-западе, северо-востоке ночью похолодает до 0...-8 градусов, днем - до -2...+5 градусов;

в центре республики ночью ожидается до 0...-8 градусов, днем - до -3...+5 градусов;

на востоке ночью до 0...-8 градусов, днем - до -3...+5 градусов;

на юге, юго-востоке похолодает до +5...+12 градусов, в горных районах - до -5...-1 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993761-poholodanie-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-prazdnichnye-vyhodnye/