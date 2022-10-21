Полицейские сняли с поезда казахстанца, задолжавшего 2,4 млн тенге экс-партнеру по бизнесу

Казахстанец, задолжавший 2,4 млн тенге экс-партнеру по бизнесу. Фото: Polisia.kz

Сотрудники миграционной службы ДП ВКО задержали мужчину, который занял у бывшего партнера по бизнесу 2,4 млн тенге и не возвращал долг, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Соответствующее постановление поступило в отдел миграционной службы Управления полиции Усть-Каменогорска.

33-летнего подозреваемого в невозвращении долга задержали на станции Шу в ВКО.

На момент задержания мужчина находился в поезде, который направлялся из Алматы в Астану. Его местонахождение было установлено полицией в ходе розыскных мероприятий.

По словам потерпевшей, экс-компаньон по бизнесу взял у нее в долг 2,4 млн тенге под расписку еще в декабре 2020 года. Все это время должник не возвращал деньги, а затем долгое время не выходил на связь.

Взысканием долга займутся судебные исполнители.

Ранее жительница Туркестана лишилась 3,6 млн тенге, доверившись малознакомой женщине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993813-politseyskie-snyali-s-poezda-kazahstantsa-zadolzhavshego-24-mln-tenge-eks-partneru-po-biznesu/