Полицейские сняли с поезда казахстанца, задолжавшего 2,4 млн тенге экс-партнеру по бизнесу
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Сотрудники миграционной службы ДП ВКО задержали мужчину, который занял у бывшего партнера по бизнесу 2,4 млн тенге и не возвращал долг, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Соответствующее постановление поступило в отдел миграционной службы Управления полиции Усть-Каменогорска.
33-летнего подозреваемого в невозвращении долга задержали на станции Шу в ВКО.
На момент задержания мужчина находился в поезде, который направлялся из Алматы в Астану. Его местонахождение было установлено полицией в ходе розыскных мероприятий.
По словам потерпевшей, экс-компаньон по бизнесу взял у нее в долг 2,4 млн тенге под расписку еще в декабре 2020 года. Все это время должник не возвращал деньги, а затем долгое время не выходил на связь.
Взысканием долга займутся судебные исполнители.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993813-politseyskie-snyali-s-poezda-kazahstantsa-zadolzhavshego-24-mln-tenge-eks-partneru-po-biznesu/