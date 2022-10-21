Жительница Туркестана доверилась малознакомой женщине и лишилась 3,6 млн тенге
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В полицию города Туркестана обратилась женщина. Она заявила, что стала жертвой мошенницы, которая обещала помочь в получении госсубсидий, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
Сообщается, что в полицию Туркестана с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница.
"По словам потерпевшей, малознакомая женщина пообещала ей помочь в получении субсидий, выделяемых государством на развитие предпринимательства. За свою услугу она выманила у потерпевшей 3,6 млн тенге", – рассказали стражи порядка.
Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК "Мошенничество".
В результате оперативно принятых мер сотрудники полиции установили подозреваемую – безработную женщину, которая могла быть причастна к мошенничеству. Сейчас в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993742-zhitelnitsa-turkestana-doverilas-maloznakomoy-zhenschine-i-lishilas-36-mln-tenge/