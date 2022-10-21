Как будут работать ЦОНы в праздничные выходные ко Дню республики

Центр обслуживания населения. Иллюстративное фото: gov4c.kz

День Республики в этом году получил статус национального праздника, а это значит, что казахстанцы отдохнут в честь него сразу несколько дней. Как в праздничные выходные будут работать ЦОНы и спецЦОНы, объяснило Правительство для граждан на своей Instagram-странице.

Согласно сообщению госкорпорации, ЦОНы и спецЦОНы страны не будут работать 23, 24 и 25 октября.

При этом дежурные ЦОНы и спецЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут работать в понедельник, 24 октября, с 9:00 до 13:00.

В ведомстве напомнили, что суббота, 22 октября, является рабочим днем, соответственно, ЦОНы и спецЦОНы будут принимать граждан по обычному графику - с 9:00 до 18:00.

"С 26 октября посетители смогут получать государственные услуги в привычном для них графике", - говорится в сообщении.

Напомним, в честь Дня Республики в этом году казахстанцы отдохнут сразу три дня - 23, 24 и 25 октября. При этом суббота, 22 октября, будет рабочим днем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993745-kak-budut-rabotat-tsony-v-prazdnichnye-vyhodnye-ko-dnyu-respubliki/