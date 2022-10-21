МВД предупредило казахстанцев о новой SMS-рассылке

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 21 октября МВД вновь начало рассылать SMS-уведомления гражданам, у которых отсутствует регистрация по месту жительства, предупредили на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В министерстве пояснили, что если вам поступило такое SMS-уведомление, значит в базе данных МВД отсутствуют сведения о вашей регистрации и вам необходимо зарегистрироваться по месту жительства.

"Целью рассылки таких уведомлений является предупреждение административных правонарушений, связанных с проживанием без регистрации по месту фактического проживания, а также снижения дополнительной финансовой нагрузки на граждан, уязвимых в социально-экономическом плане - для исключения привлечения к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Как пояснили полицейские, сегодня за проживание без регистрации по месту жительства от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца – штраф в размере 7 МРП, или 21 441 тенге, согласно нормам административного кодекса.

Проверить наличие своей регистрации по месту жительства вы можете в "личном кабинете" на портале eGov.kz либо в мобильном приложении eGov mobile, добавили в МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993725-mvd-predupredilo-kazahstantsev-o-novoy-sms-rassylke/