Краснокнижного архара сняли на видео в Баянауле

Архар. Фото: instagram.com/yessen1702

Краснокнижный архар попал на видео в Баянауле - животное расхаживало по степным просторам в Павлодарской области. Ролик снял местный житель.

Местный житель выложил короткое видео с архаром в своем Instagram-аккаунте. На опубликованных кадрах можно увидеть самца архара, который в одиночестве гуляет по степи.

Казахстанский архар или казахстанский горный баран — подвид архара, представитель семейства полорогих. Данный зверь занесен в Красную книгу Казахстана.

Пользователи Сети восхитились красотой редкого животного.

"Какая красота, глаз не отвести", "Какие шикарные рога", "Бесценные кадры", "Спасибо, что делитесь с нами красотами дикой природы", - писали пользователи Сети.

Напомним, на днях снежный барс попал в фотоловушку в Алматинском заповеднике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993644-krasnoknizhnogo-arhara-snyali-na-video-v-bayanaule/