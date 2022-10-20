Регионы с высоким риском дефицита воды назвали в Минэкологии

Озеро. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов на брифинге в СЦК указал на риски дефицита воды в некоторых регионах страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев сообщил, что в условиях сокращения водных ресурсов и роста водозабора на нужды населения, экономики и экологии дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23,2 куб. км.

"На это влияет ряд факторов. Прежде всего - это изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы. Положение усугубляется тем, что ситуация с водными ресурсами существенно различается по регионам", - добавил министр.

По его словам, наиболее обеспечен водными ресурсами восточный регион страны. Тогда как наименее обеспечен - центральный Казахстан.

"Наиболее зависимыми от сопредельных стран являются южный и западный регионы. Прогнозируемый дефицит воды в большей степени затронет также южный и западный регионы", - резюмировал Сериккали Брекешев

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993628-regiony-s-vysokim-riskom-defitsita-vody-nazvali-v-minekologii/