Ведется ли контроль за арендой квартир россиянами в Алматы, ответил Досаев

Очередь в ЦОН. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Бостандыкского района рассказал о том, ведется ли контроль за арендованными квартирами, которые снимают приехавшие в страну жители России, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, миграционная полиция ведет учет приезжающих и уезжающих иностранцев.

"Те граждане, которые прибывают, могут 90 дней находиться (в стране - прим. ред.) безвизово, но через три дня должны зарегистрироваться. И те, кто сдает квартиры, должны послать необходимые уведомления. У нас бывают опоздания, когда не успевают, но каждую квартиру мы контролируем.

Ситуация с посуточными квартирами чуть тяжелее, так как человек может менять место жительства. Но, поскольку не всегда граждане вступают в договорные отношения, возникают проблемы. Но все, кто приехал, находятся на учете", — сообщил аким.

Ранее мы рассказывали о том, как и по каким причинам россияне приезжают в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993516-vedetsya-li-kontrol-za-arendoy-kvartir-rossiyanami-v-almaty-otvetil-dosaev/