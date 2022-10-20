Какая погода ждет жителей Алматы, Астаны и Шымкента в четверг

Бумажный кораблик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 20 октября, жителей Шымкента и Алматы ждет теплая погода без осадков, а в Астане прогнозируют дождь. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня осадков не ожидается, столбики термометров покажут до 12-14 градусов тепла. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до 7 метров в секунду.

Жителям Астаны метеорологи обещают дождь, температура воздуха не поднимется выше +8...+10 градусов. В столице также прогнозируют усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Теплая погода без осадков ждет сегодня жителей Шымкента. В третьем мегаполисе ожидается до +15...+17 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Напомним, накануне в горах Алматы выпал снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993481-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-almaty-astany-i-shymkenta-v-chetverg/