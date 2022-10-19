Новый праздник будут отмечать в Казахстане 24 октября

Библиотекарь. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане 24 октября будет официальным Днем библиотекаря. Соответствующий документ подписан 18 октября и опубликован на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК.

Постановление подписано премьер-министром Алиханом Смаиловым.

"Внести в постановление от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Казахстане" следующее дополнение: перечень праздничных дат в Казахстане, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 38-1 следующего содержания: "38-1. День библиотекаря – 24 октября", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Инициатором учреждения нового праздника в Казахстане стало Министерство культуры и спорта. Только изначально планировалось, что отмечать этот праздник будут 22 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993443-novyy-prazdnik-budut-otmechat-v-kazahstane-24-oktyabrya/