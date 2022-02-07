Новый праздник может появиться в Казахстане

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Новый профессиональный праздник - День библиотекаря - планируют учредить в Казахстане. Проект по внесению изменений в постановление "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" размещен на портале "Открытые НПА".

Инициатором учреждения нового праздника стало Министерство культуры и спорта РК. Планируется, что данный праздник будут отмечать 22 октября.

"Целью принятия проекта является повышение имиджа профессии библиотекаря и его стимулирование на профессиональной арене", - пояснили авторы.

Публичное обсуждение проекта пройдет до 18 февраля текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1954929-novyy-prazdnik-mozhet-poyavitsya-v-kazahstane/