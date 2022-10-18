Уроки уважения к семье введут в школах Казахстана

Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании правительства обсудили проблему домашнего насилия в Казахстане – по мнению премьер-министра, в обществе нужно создать атмосферу нетерпимости к таким проявлениям. Одна из мер – уроки об уважении к семье для школьников, передает корреспондент NUR.KZ.

Министерству информации и общественного развития (МИОР) премьер Алихан Смаилов поручил проводить широкую информационную кампанию по "формированию нетерпимости к бытовому насилию и укреплению семейных ценностей".

Министерству просвещения – предусмотреть школьные часы по привитию детям норм уважения к семье и правилам поведения дома.

Акиматам премьер поручил увеличить число кризисных центров для жертв бытового насилия, центров временной адаптации, а также наркологических учреждений для принудительного лечения.

При этом Минздрав и акиматы должны упростить процедуры направления правонарушителей на принудительное лечение и разработать предложение о том, как проводить с этими людьми психологическую терапию.

МВД премьер поручил ужесточить ответственность за бытовое насилие в рамках разработки законодательных поправок.

Ранее глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане не хватает медвытрезвителей и лечебниц от алкоголизма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993178-uroki-uvazheniya-k-seme-vvedut-v-shkolah-kazahstana/