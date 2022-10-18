Свой "Хатико" появился в Караганде: уже год собака ждет хозяина на остановке

Карагандинский "Хатико". Фото: 24.kz

Жители Караганды рассказали о собаке, которая каждый день приходит на остановку в любую погоду. Хозяев пса карагандинцы ищут через социальные сети, передает "Хабар 24".

По словам местных жителей, собака на протяжении года ежедневно приходит на остановку. Местные жители считают, что пес ждет хозяина.

"Прямо рядом с остановкой лежит. Создается ощущение, что она кого-то ждет. Я не знаю, может, кто-то уехал. Похожая история на Хатико, если честно", – рассказала Сабина Садрутдинова, жительница Караганды.

Карагандинцы говорят, что собака ведет себя дружелюбно, ладит с детьми и со взрослыми. Через соцсети они пытаются пристроить пса в добрые руки.

"Я учусь в этой школе. Когда после уроков прохожу возле остановки, вижу всегда собаку. Лежит возле остановки. Люди проходят, дают еду", – поделился Нуржан Жамалбек, ученик школы №4.

Ранее в МИИР сообщили, что для повышения уровня безопасности на дорогах республиканского значения домашний скот будут маркировать светоотражающей краской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993169-karagandinskiy-hatiko-uzhe-god-sobaka-zhdet-hozyaina-na-ostanovke/