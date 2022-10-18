Просился почитать намаз в церкви: тиктокер едва не спровоцировал конфликт в Павлодаре

Свечи. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Управлении по делам религий Павлодарской области рассказали, как местный тиктокер ради контента в соцсетях едва не спровоцировал конфликт в Павлодаре. С парнем провели беседу, передает Pavlodarnews.kz.

По словам представителя ведомства, молодой человек решил провести социальный эксперимент в мечети и в православной церкви.

"Он решил снять видео для TikTok. Зашел в церковь и попросил у служителей разрешение совершить там намаз, а придя в мечеть, задал вопрос: можно ли ему там помолиться по-христиански", – рассказал руководитель отдела религиозного образования и катехизации Павлодарской епархии православной церкви Казахстана Артемий Жданов.

По словам Жданова, ролик всколыхнул интернет. Священник считает, что парень не подумал о последствиях.

С ним провели разъяснительную беседу. Объяснили, что если бы в Павлодаре не было мечетей, тогда в православной церкви мусульманину бы нашли место для совершения намаза, а в мечети обязательно помогли бы православному.

Священнослужитель добавил: у прихожан есть возможность молиться в храмах той религии, которую они исповедуют, и ходить для этого в другие нет смысла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993138-prosilsya-pochitat-namaz-v-tserkvi-tiktoker-edva-ne-sprovotsiroval-konflikt-v-pavlodare/