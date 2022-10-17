Отмену авиарейса из Москвы в Астану объяснили в КГА

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появились сообщения о том, что был отменен рейс авиакомпании "Азимут" из Москвы в Астану. В Комитете гражданской авиации подтвердили эту информацию и объяснили причину такого решения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили представители КГА, ведомством не было утверждено расписание рейсов данной авиакомпании.

"В соответствии с инструкцией по утверждению расписания регулярных рейсов иностранных авиаперевозчиков на международных авиамаршрутах Республики Казахстан, утвержденной приказом и.о. министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 13 августа 2010 года № 363, иностранный авиаперевозчик представляет в Комитет гражданской авиации за 45 календарных дней до начала полетов перечень документов для утверждения расписания регулярных рейсов", – объяснили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что при внесении каких-либо изменений авиакомпания должна представить расписание в КГА за 3 дня до вылета.

Все вышесказанное является требованием законодательства РК, а ответственность за неисполнение лежит на авиакомпании.

"Авиакомпания "Азимут" не представила перечень документов для утверждения расписания регулярных рейсов.

(...) В этой связи, расписание рейсов не было утверждено. Вместе с тем, при получении полного пакета документов, комитет готов рассмотреть и предоставить соответствующее разрешение", – сообщили в пресс-службе КГА.

Тем не менее в комитете добавили, что сейчас, в соответствии с утвержденным расписанием, авиакомпания "Азимут" выполняет регулярные пассажирские перевозки по маршруту Москва – Астана с частотой 3 рейса в неделю (понедельник, среда, пятница).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993039-otmenu-aviareysa-iz-moskvy-v-astanu-obyasnili-v-kga/