Привел ребенка в садик и ушел: мужчина пропал при загадочных обстоятельствах в Экибастузе

Денис Покотиленко. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

34-летний мужчина пропал в Экибастузе 13 октября. По информации волонтеров, он отвел ребенка в детский сад и должен был отправиться на работу, однако там не появился. В ДП Павлодарской области сообщили, что с заявлением о его исчезновении обратилась супруга, передает корреспондент NUR.KZ.

Волонтеры, ведущие поиски пропавшего совместно с полицейскими, на своей странице в Instagram указывают, что Денис Покотиленко 13 октября привел ребенка в садик.

После чего должен был отправиться на работу, но ушел в неизвестном направлении. При этом отмечают, что экибастузца характеризуют как исполнительного сотрудника.

"Поисковики отрабатывают маршрут от дома до сада, также опрашивают прохожих и знакомых мужчины. Были отработаны гаражи, на месте работали кинологи. Поиски, к сожалению, результатов не дали", - пишут волонтеры.

Поиски также ведут полицейские, родные и коллеги 34-летнего мужчины.

В ДП Павлодарской области сообщили, что с заявлением в полицию обратилась супруга жителя Экибастуза. Его ищут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993028-privel-rebenka-v-sadik-i-ushel-muzhchina-propal-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah-v-ekibastuze/