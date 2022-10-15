Пропавшие в Улытауской области четверо рыбаков вышли на связь

Удочка. Иллюстративное фото: pexels.com

Пропавшие четверо рыбаков, которых трое суток искали в Улытауской области, вышли на связь, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.

"В 18:35 пропавшие вышли на связь. Произошла поломка автомобиля предварительно в 20 км от села Жезды", – говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что рыбаки в медицинской помощи не нуждаются.

Напомним, сегодня, 15 октября, стало известно, что в Улытауской области четверо мужчин, выехавших 13 октября на рыбалку в район реки Дуылгалы, перестали выходить на связь. После того, как родственники пропавших обратились в МЧС, в предполагаемый район происшествия для проведения поисково-спасательных работ были направлены из города Жезказган сотрудники и техника ДЧС региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992906-propavshie-v-ulytauskoy-oblasti-chetvero-rybakov-vyshli-na-svyaz/