Теплая погода ждет жителей мегаполисов Казахстана в субботу

Дерево. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане, Алматы и Шымкенте, крупнейших городах страны, в субботу, 15 октября, ожидается теплая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Жителей столицы ожидают переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 2-4 градусов тепла, днем – до 16-18 тепла.

В Алматы также будет переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью составит 9-11 градусов тепла, днем поднимется до 22-24 тепла.

В Шымкенте сегодня, 15 октября, будет переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла, а днем будет жарко – до 25-27 градусов.

Ранее сообщалось, что с 13 по 15 октября жителей восточных регионов Казахстана ждет теплая погода, а на западе ожидается похолодание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992837-teplaya-pogoda-zhdet-zhiteley-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/